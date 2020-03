Calciomercato Juventus, sganciata la bomba: “Higuain andrà via dai bianconeri”

Calciomercato Juventus – L’ex portiere Simone Braglia ha commentato in diretta a Maracanà, sui canali di TMW Radio, la situazione del calcio italiano. Tra Coronavirus, ripresa degli allenamenti e della Serie A, ha toccato anche il tema calciomercato, sganciando la bomba: “Higuain non resta alla Juve – ha detto – così come Donnarumma, più che altro per una questione d’ingaggio. Al suo posto prenderei Sirigu. In generale però non credo in un Milan che può tornare grande in tempi brevi. Io spero Chiesa rimanga alla Fiorentina, credo nel progetto di Commisso”.