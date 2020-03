Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “sirene dalla Liga, può partire un attaccante”

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sono tanti i dubbi in casa Juventus nelle ultime ore, il momento dei bianconeri tra campionato e Champions League non è di certo entusiasmante. In Serie A ha dovuto fare i conti con il sorpasso della Lazio, mentre in Europa rischia tantissimo dopo la sconfitta nell’andata degli ottavi di finale contro il Lione. Nel frattempo però la dirigenza continua a muoversi anche per il futuro, e le voci arrivano direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Marca, Higuain sarebbe nel mirino dell’Athletic Club Bilbao. Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2021, l’intenzione dei bianconeri sarebbe quella di rinnovare per un anno. Ma in caso di offerta vantaggiosa potrebbe anche pensare di lasciare partire il Pipita, non è da escludere un futuro in Spagna già dalla prossima stagione.