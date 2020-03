Calciomercato, Milan e Chelsea preparano lo scambio. I nomi per il Bologna e la panchina del Cagliari

Entro le prossime settimane dovrà essere presa una decisione definitiva sulla ripresa dei campionati, sono diverse le soluzioni al vaglio: dalla ripresa alla sospensione definitiva. E’ però sempre tempo di calciomercato, è l’occasione per le squadre per programmare il futuro, i club continuano a muoversi senza sosta. Ecco tutte le trattative che riguardano la Serie A e non solo.

ROMA – I giallorossi preparano una mini rivoluzione. Sono tanti i nomi di calciatori finiti sul taccuino: Carlos Augusto, calciatore brasiliano, difensore del Corinthians. Marcos Antonio centrocampista dello Shakhtar ed infine il calciatore del Borussia Dortmund Gotze.

INTER – Il club nerazzurro ha intenzione di piazzare un doppio colpo per la prossima stagione: si tratta del difensore Vertonghen e l’attaccante Giroud. Entrambi calciatori in grado di fare la differenza in Europa e preziosi in chiave Champions League.

BOLOGNA – Manovre anche in casa rossoblu soprattutto in attacco. Si pensa al ritorno di Lassi Lappalainen, in prestito al Montreal. L’altro nome è quello di Favilli.

CAGLIARI – Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nuovo allenatore rossoblù Zenga rischia di lasciare la panchina sarda senza aver mai guidato la squadra in partite ufficiale. Situazione al vaglio in caso di sospensione definitiva del campionato.

MILAN – Novità dall’estero. Il Chelsea continua il pressing per Donnarumma: dall’Inghilterra rimbalza la notizia di una super offerta per il Milan. Secondo il Sunday Express pronti 60 milioni di euro più il cartellino di Kepa. Per il sostituto di Ibrahimovic avanza la candidatura di Milik.