Calciomercato Napoli, sarà rivoluzione in attacco: chi parte, chi arriva [NOMI e DETTAGLI]

Calciomercato Napoli – Stagione altalenante per il Napoli. Una prima parte di campionato da dimenticare. La guerra tra calciatori e società, l’esonero di Ancelotti e gli scarsi risultati in campionato. Poi il cambio di marcia con Gattuso, seppur non del tutto. In campionato la squadra è tornata a lottare per le posizioni europee e in Champions ci sarà un ritorno contro il Barcellona con il risultato d’andata che lascia tutto aperto. Inoltre, i partenopei sono anche in semifinale di Coppa Italia e con un bel vantaggio sull’Inter dopo la vittoria esterna dell’andata. In casa Napoli si progetta il futuro. Tra rinnovi e idee di mercato, il reparto che potrebbe essere più rivoluzionato è l’attacco. A fare il punto della situazione è il “Corriere dello Sport”. A brevissimo verrà definito il prolungamento del contratto di Mertens. Il belga sembrava ad un passo dall’addio, poi clamorosi sviluppi negli ultimi giorni e il vicino rinnovo. Non si può dire lo stesso per Callejon e Milik, sempre più lontani da Napoli. Con Younes sarà addio, stessa sorte potrebbe toccare a Llorente, seppur lo spagnolo abbia ancora un anno di contratto. Da valutare la situazione di Lozano. Il messicano ha trovato pochissimo spazio e ha convinto a fasi alterne. L’investimento importante fatto la scorsa estate però lascia presagire una sua conferma. Chi resterà sicuramente è Lorenzo Insigne. Ormai è diventato un simbolo e il capitano della squadra.

A sostituire Callejon sarà Politano. Arrivato a gennaio, l’ex Inter è pronto a raccogliere in toto l’eredità dello spagnolo. Una prima punta il Napoli l’ha già presa. Nella sessione invernale è arrivato Andrea Petagna, rimasto alla Spal per altri sei mesi. Da capire se il classe ’95 resterà in rosa o verrà usato come pedina di scambio per qualche altro affare. Interessa Belotti e al Torino non dispiacerebbe Petagna. Da seguire poi la vicenda Boga. Anche sull’esterno del Sassuolo potrebbe scatenarsi un’asta, dopo le ottime cose mostrate con i neroverdi. Il Napoli sarebbe in prima fila. Il giocatore interessa e molto. Se ne parlerà. Altre due idee, infine, arrivano dall’estero. Jean Philippe Mateta e Serdar Azmoun sono due profili graditi. Il primo è un attaccante francese del Mainz, che sta facendo bene in Germania. Si era parlato di lui già a gennaio. Il secondo è un iraniano dello Zenit che piace moltissimo anche a Tare e alla Lazio. Undici gol con lo Zenit e una certa esperienza internazionale. Insomma, il Napoli progetta il futuro. Nove tra attaccanti ed esterni già in rosa ma, visti i probabili addii, qualcun’altro potrebbe arrivare.