Calciomercato Roma, l’agente Giuffredi annuncia una cessione al Napoli

CALCIOMERCATO ROMA – Stagione fino al momento altalenante in casa Roma, la squadra giallorossa è in lotta comunque per obiettivi importanti in campionato ed Europa League. A tenere banco è anche la cessione del club, con il passaggio di proprietà che sembra ormai imminente. Nel frattempo notizie anche di calciomercato. Mario Giuffredi, agente del francese Jordan Veretout, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dichiarazioni sull’interesse del Napoli: “So che De Laurentiis ha chiesto Veretout già a gennaio, ma non erano maturi i tempi. La prossima estate potrà portare all’evoluzione di tante trattative, anche perché la Roma farà una rifondazione. Credo che Veretout sia sempre piaciuto anche ad Ancelotti, ma la sua entrata avrebbe dovuto portare l’uscita di Allan”.