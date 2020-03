Calciomercato, Roma alla ricerca dell’attaccante. Manovre al Torino, ritorno all’Atalanta e sorpresa Samp

Continuano a circolare voci sempre più insistenti sulla sospensione definitiva del campionato di Serie A, al momento nulla di certo ma si tratta di una soluzione da prendere in considerazione. Per questo motivo le squadre hanno iniziato a muoversi per la prossima stagione, ecco tutte le trattative di CalcioWeb.

ROMA – Il club giallorosso è alla ricerca di un attaccante in grado di alternarsi con Edin Dzeko. Il nome è quello di Francisco das Chagas Soares dos Santos, meglio noto come Tiquinho, calciatore brasiliano, attaccante del Porto.

NAPOLI – Importante decisione del club azzurro. Prevista una mini rivoluzione in attacco ed a sorpresa potrebbe partire Milik, non mancano sicuramente le offerte per il polacco.

TORINO – Diversi movimenti in difesa per i granata. Programmata una doppia cessione importante come quella di Nkoulou e Izzo. In entrata invece Biraschi. I tifosi hanno preso d’assalto il profilo di Glik: “torna”, si legge.

LAZIO – Franco Vazquez potrebbe tornare in Italia. L’ex Palermo è finito nel mirino dei biancocelesti, alla ricerca di calciatori di qualità ed esperienza. L’identikit è quello giusto.

CAGLIARI – Il Cagliari vorrebbe confermare Radja Nainggolan. Il centrocampista è stato un assoluto protagonista, per la cessione l’Inter chiede però 20 milioni di euro, cifra forse proibitiva per i sardi.

ATALANTA – Il club nerazzurro pensa al ritorno di Pessina. Il calciatore si sta mettendo in mostra in stagione con la maglia del Verona.

SAMPDORIA – I blucerchiati si sono assicurati da questo inverno il cartellino di Mikkel Damsgaard, centrocampista offensivo del Nordsjaelland. La trattativa però potrebbe clamorosamente saltare, secondo fonti dall’estero, a causa della situazione Coronavirus che dovrebbe portare problemi economici ai club italiani.