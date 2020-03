Calciomercato, la Serie A non si ferma: la recompra della Juve, duello Genoa-Samp e manovre Torino-Udinese

L’emergenza Coronavirus ha fermato il mondo del calcio, c’è ancora grande incertezza per la ripresa dei campionati. I club di Serie A hanno avuto tempo negli ultimi mesi di programmare la prossima stagione, l’intenzione è provare ad anticipare i tempi considerando che la finestra estiva sarà ridotta. Ecco tutte le trattative che riguardano le squadre del massimo campionato italiano e non solo.

UDINESE-TORINO – Inserimento dell’Udinese per Federico Girotti, giovane talento del River Plate. Il calciatore è da tempo nel mirino del Torino, i bianconeri sarebbero però disposti a mettere sul piatto 4 milioni di euro. Sempre i granata sono sempre più interessati al centrocampista Fofana.

JUVENTUS – Si prepara un ritorno a sorpresa. Si tratta del centrocampista Mandragora, i bianconeri sarebbero pronti a pagare la recompra all’Udinese di 26 milioni di euro.

MILAN – Udinese molto attiva in entrata ed uscita. In casa dei bianconeri ha bussato il Milan per De Paul. La valutazione rimane molto alta, e serve un sacrificio da parte dei rossoneri.

FIORENTINA-GENOA – Le due squadre pensano ad uno scambio a sorpresa: Biraschi da una parte e Ceccherini dall’altra. Manovre in difesa, dunque.

SAMPDORIA-GENOA – Derby di mercato tra Sampdoria e Genoa, l’obiettivo è Jacopo Petriccione del Lecce, autore di una buona stagione in Serie A.

SAMPDORIA-UDINESE – Le due società hanno puntato gli occhi Stefano Sabelli, terzino del Brescia. Operazione possibile soprattutto in caso di retrocessione delle Rondinelle.

LAZIO – I biancocelesti cercano rinforzi per rinforzare ancora di più una rosa che si è confermata fortissima. Tentativo per Dejan Lovren. Il difensore del Liverpool va in scadenza nel 2021 e il suo rinnovo è al momento in fase di stallo.