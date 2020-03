Calciomercato, le trattative: tris dell’Inter, attaccante per il Napoli e Roma attivissima

Continuano le trattative di calciomercato, si muovono i club del campionato di Serie A. Il torneo è fermo per l’emergenza Coronavirus, ma le società non stanno a guardare. Sono tante le operazioni portate avanti e che dovrebbero essere concluse entro i prossimi mesi. Ecco tutto nel dettaglio.

DONNARUMMA – Il Milan ha bisogno di ridurre il tetto ingaggi e per questo motivo dovrebbe sacrificare il portiere. In prima linea c’è il Psg, ma interesse anche di alcuni club di Premier League.

INTER – Una squadra più giovane. E’ questo il diktat per il club nerazzurro. Per la difesa i nomi sono quelli di Lucas Martínez Quarta, argentino, difensore del River Plate e Kumbulla del Verona. Per il centrocampo pressing continuo per il calciatore del Brescia Tonali.

ROMA – I giallorossi si muovono soprattutto per il centrocampo. Occhi su due calciatori della Serie A: si tratta del milanista Bonaventura e Mandragora. Si pensa anche al ritorno di El Shaarawy.

ACERBI – “Chelsea e Inter? Ho letto. Certamente Francesco è difensore che può giocare in qualsiasi squadra d’Europa”. Sono le dichiarazioni dell’agente del difensore della Lazio Acerbi, Federico Pastorello, come riportato dal sito lalaziosiamonoi.

NAPOLI – Il Napoli ha individuato il rinforzo in attacco per la prossima stagione. Si tratta di Boga, il calciatore si sta mettendo in grande mostra con la maglia del Sassuolo.