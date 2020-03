Cannavaro, testimonianze dalla Cina: “Qui si sta tornando alla normalità”

In Italia i casi di Coronavirus continuano ad aumentare, così come in tutta Europa. In Cina, epicentro dell’epidemia, la situazione è invece in netto miglioramento. Le drastiche misure adottate stanno portando i loro frutti, i positivi sono sempre di meno e presto si dovrebbe tornare alla normalità. E’ anche quello che testimonia Fabio Cannavaro. L’ex campione del mondo, che adesso allena in Asia, attraverso un video ha mostrato come ‘si stia tornando alla normalità’. “In Cina – dice infatti – la vita sta tornando alla normalità, gente al ristorante, gente che passeggia, gente che può star seduta sulle panchine”.