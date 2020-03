Caos Serie A, Malagò: “So che c’è chi ha parlato di una nuova Calciopoli. Su Euro 2020…”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si è concesso ad un’interessante intervista su Repubblica parlando del caos che si sta generando in Serie A per l’emergenza Coronavirus. “La salute prima di tutto – esordisce – Lo slittamento di un turno in tempi ravvicinati mi sembra l’unico modo per garantire al cento per cento la regolarità del campionato. I litigi tra dirigenti? Non fa onore all’Italia. Si è anche letto di una ‘nuova Calciopoli‘? Ma non c’entra niente, è imbarazzante! Il fatto che i tifosi caricano i loro dirigenti e questi assecondano finendo di parlare come loro. Non va bene. La parola rinvio non dovrà più essere usata: come si può rinviare una o più gare di due mesi e mezzo? Se si giocheranno gli Europei? Non esiste alcuna possibilità che Euro 2020 salti, anche perché è una manifestazione itinerante e questo aiuta. In estate, poi, i virus di solito spariscono”.