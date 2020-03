Carragher, la challenge è un disastro: i palleggi con la carta igienica non riescono [VIDEO]

E’ la challenge di questi ultimi giorni. Anzi, sarebbe più corretto di “di queste ultime ore”. Perché in tempi di quarantena non si sa cosa inventare. E i calciatori, meno abituati di tanti altri a stare dentro, passano le giornate a scambiarsi queste idee taggandosi nelle storie di Instagram. L’ultima trovata è il palleggio coi piedi non con un pallone ma bensì con un rotolo di carta igienica. Lo hanno fatto in molti, dai calciatori di Serie C a quelli più affermati in Serie A. Per non parlare degli ex, come Totti, e di chi ha deciso invece di fare “l’alternativo” – come Valdifiori – il quale ha scelto un uovo (e il finale non è stato proprio dei migliori).

C’è chi invece poi ha avuto più di una difficoltà a concludere la challenge. Non è italiano, ma inglese: di nome fa Jamie e di cognome fa Carragher. Tutta da ridere “l’esibizione” dell’ex difensore del Liverpool. L’ex compagno Gerrard lo nomina, lui ci prova ma ci riesce solo dopo un po’ di tentativi, e anche in maniera abbastanza goffa. In basso il VIDEO.