Caserta furioso dopo le voci sul Coronavirus: “le mie figlie negative, pronto per le vie legali”

Cronachedellacampania.it ha riportato nelle scorse ore la notizia secondo la quale la famiglia dell’allenatore della Juve Stabia Fabio Caserta sarebbe stata in isolamento per via del Coronavirus. Notizia confermata in parte dallo stesso tecnico, che però ci ha tenuto a precisare alcuni aspetti e ha dato mandato ai legali per provvedimenti nei confronti della testata online. In basso il POST di Caserta sulla vicenda.