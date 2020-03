A Catanzaro avevano già previsto tutto anni fa: “Infetti da Coronavirus” [FOTO]

Dal 2003 al 2006 – in un periodo non rintracciabile nel dettaglio – a Catanzaro, c’è stato un caso di Coronavirus. In anticipo, di quasi 20 anni. No, fermi tutti. Non è la polmonite che purtroppo sta spaventando il mondo. Si trattava di altro, ben altro. Era un virus provocato da Corona. Sì, Giorgio Corona. O ‘Re Giorgio’, fate voi. Era soprannominato così l’attaccante ‘giramondo’ dai capelli lunghi e dal gol facile.

E’ arrivato anche in Serie A, con il Catania, ma prima ancora è stato appunto in Calabria. Nel capoluogo di regione, per lui, tre anni molto importanti, conditi da oltre 100 presenze e 46 reti. Idolo della tifoseria giallorossa, a tal punto da farsi dedicare uno striscione: “Infetti da Coronavirus”. Chi dice loro adesso che, a distanza di tantissimi anni, quel virus esiste davvero? Chissà cosa staranno immaginando da quelle parti. Sicuramente, però, potranno dire: “Noi lo abbiamo anticipato”. In basso, la FOTO dello striscione pubblicata dallo stesso Corona sul suo profilo ufficiale Facebook.