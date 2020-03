La certezza di Pelé: “Cristiano Ronaldo è più forte di Messi”

“Oggi il miglior giocatore al mondo è Cristiano Ronaldo”. E’ quanto dichiarato da Pelé, quello che è considerato il miglior calciatore della storia del calcio (insieme a Maradona). “Penso che il portoghese sia il migliore perché è più coerente, ma non si può dimenticare Messi, ovviamente, ma non è un attaccante”. Il migliore di tutti rimane però il brasiliano, è almeno questo il pensiero di O Rey: “Bisogna dire la verità: mio papà e mia mamma hanno chiuso la fabbrica, di Pelé non ce ne saranno più”, dice con il sorriso.