Cessione Sampdoria, Luca Pellegrini: “giusto l’addio di Ferrero, purtroppo io non ho i soldi…”

CESSIONE SAMPDORIA – Luca Pellegrini è stato protagonista della Sampdoria che ha vinto lo scudetto, adesso esprime il suo pensiero sul futuro dei blucerchiati. La cessione del club si è fermata a causa dell’emergenza Coronavirus, ma ormai è bloccata da alcuni mesi. Secondo l’ex calciatore il cambio di proprietà sarebbe la soluzione migliore, ecco le dichiarazioni a ‘TuttoSport’. “Ferrero? Per il bene di tutti sarebbe meglio che le strade una volta per tutte si dividessero. Poi mi dirà: ma chi la prende? Questo non lo so. Se li avessi la prenderei io, ma non posso accontentarlo, non ho tutti quei milioni… Vialli presidente? Sarebbe stata la miglior risposta di Gianluca a Roberto, CT della Nazionale”.