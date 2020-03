Champions e Europa League, il comunicato della Uefa sulle finali: ufficiale il rinvio

Non sono state ancora decise le date per le finali di Champions e Europa League, quanto filtrato in precedenza non trova per il momento conferma, come specificato nel comunicato ufficiale pubblicato dalla Uefa. Le gare sono state comunque rinviate.

“La UEFA riorganizzerà gli appuntamenti a causa della crisi sanitaria in corso in Europa.

A seguito della crisi COVID-19 in Europa, la UEFA ha formalmente preso la decisione di posticipare le seguenti partite, originariamente previste per maggio 2020:

Finale UEFA Champions League femminile

Finale UEFA Europa League

Finale UEFA Champions League

Nessuna decisione è stata ancora presa in date precise. Il gruppo di lavoro, istituito la scorsa settimana a seguito della teleconferenza tra le parti interessate del calcio europeo, presieduto dal presidente UEFA, Aleksander Ceferin, analizzerà le opzioni disponibili. Il gruppo ha già iniziato l’esame del calendario. Gli annunci saranno fatti a tempo debito”.