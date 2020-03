“La Champions della Juve è compromessa, il campionato finito”, scenari da brividi sul Coronavirus

Le ultime notizie sul Coronavirus hanno stravolto la vita degli italiani e il mondo del calcio. L’Oms ha dichiarato la pandemia. Inoltre, nella serata di ieri è arrivata la prima positività di un calciatore di Serie A. Si tratta di Daniele Rugani, difensore della Juventus. Una situazione che mette a rischio non solo la ripresa del campionato ma anche il cammino in Champions League dei bianconeri. A questo punto la Serie A potrebbe concludersi e ci saranno da prendere decisioni importanti anche per le coppe europee. Ad esprimere un parere sugli ultimi sviluppi sono stati i giornalisti Enrico Varriale e Paolo Condò. Il primo lo ha fatto attraverso Twitter: “Il primo pensiero è per Daniele Rugani cui va un enorme in bocca al lupo per una rapida guarigione. Poi la riflessione amara riguarda il fatto che questa notizia pone quasi certamente la parola fine sul campionato e compromette anche la Champions League della Juventus”.

Condò ha invece rilasciato alcune dichiarazioni a ‘FirenzeViola.it’: “Il rischio c’è ed è serio. Se a questo punto non verranno rinviati gli Europei non esistono date per concludere il campionato. Non dipende dal calcio, dipende dalla battaglia contro il virus che al momento ci vede protagonisti. La Cina e la Corea del Sud dopo aver preso provvedimenti stringenti stanno uscendo dalla crisi e solo a quel punto faremo i conti. Mi lascia stupefatto che gli altri Paesi non stiano prendendo esempio da quello che è accaduto da noi. I tempi di reazione sono davvero molto lenti”.