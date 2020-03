“La Champions League non la vinci mai”, il flash mob sul Coronavirus è contro la Juve [VIDEO]

Il momento in Italia è difficile per l’emergenza Coronavirus, si tratta sicuramente di una situazione molto delicata. Ora dopo ora aumentano infatti i contagiati, in Serie A sono 9 i positivi (gli ultimi due sono i calciatori della Fiorentina Cutrone e Pezzella). Nel pomeriggio di ieri è andata in scena un’iniziativa riguardante l’Italia: quella di un flash mob da finestre, terrazze di tutte le città. Alle 18 le persone sono uscite sul balcone e hanno iniziato a ballare e cantare. Sta circolando sul web un video che ha fatto infuriare i tifosi della Juventus. “Co-come mai, co-come mai, tu la Champions League non la vinci mai?”, questa la ‘canzone’ intonata. In basso ecco il video.