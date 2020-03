“Paris Saint-Germain prende atto della decisione della Prefettura di polizia di giocare la partita mercoledì di 11 marzo 2020 tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund a porte chiuse“. Con questa breve nota sui propri canali ufficiali, il club francese comunica la decisione della Prefettura della polizia di Parigi di far giocare la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus.