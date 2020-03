Champions League, ufficiale: rinviate Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid per Coronavirus

Stasera si gioca, la prossima settimana in campo soltanto Bayern-Chelsea. E’ questo quanto emerso dalla riunione della Uefa a Nyon. Rinviate ufficialmente dunque Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid, in programma il prossimo 17 marzo. Proprio in quella data è fissato un nuovo incontro per decidere le sorti delle competizioni europee per club e per Euro 2020. A saltare dovrebbe essere anche Barcellona-Napoli, in programma per il 18 marzo. In Europa League, almeno questa sera, si giocherà regolarmente. Rinviate soltanto le partite di Inter e Roma, si disputeranno le altre sei gare: quattro a porte chiuse e due a porte aperte.