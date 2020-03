Chelsea, il buffo infortunio di Abraham: l’annuncio di Lampard è sorprendente

Si definisce attaccante pungente un centravanti in grado di essere letale in zona gol. Per Tammy Abraham, punta del Chelsea, non è proprio questa la definizione. Periodo non certo fortunato per la squadra inglese. Pesante ko nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco e deludente pari in Premier contro il Bournemouth. Oltre al danno la beffa. E sì, perché Abraham, tra le poche note positive della stagione, è andato ko. Ma, badate bene, non per un infortunio normale, bensì per colpa di un insetto. E’ quindi il caso di dire un attaccante pungente, viste le circostanze. A svelare la dinamica del problema è stato Frank Lampard, allenatore dei Blues: “Abraham era andato a Barcellona per alcuni controlli e lo avevo visto molto tranquillo al suo rientro. Ma purtroppo non sta ancora bene, è stato punto da un insetto. Non ci sono altre notizie, non so quando tornerà a disposizione”. Non è noto di che insetto si stia parlando, ma sicuramente Abraham farà di tutto per tornare “velenoso” sotto porta.