Chi segna? Un tifoso o un calciatore? In Inghilterra succede l’incredibile, ma il mistero è svelato [VIDEO]

Ha dell’incredibile quanto successo in Inghilterra. Di solito, quando vediamo segnare un calciatore con una maglia diversa dai compagni pensiamo ad un portiere. E no, stavolta avete sbagliato. L’episodio è accaduto nella National League North, la sesta divisione inglese. Nel piccolo ‘Bootham Crescent’ si giocava York City Fc-Curzon Ashton. Gli ospiti in vantaggio 0-1 quando mancavano pochi secondi al termine. Assalto dei padroni di casa in maglia rosso-bianca e gol. Ma…a segnare è un calciatore o un tifoso? Il dubbio sorge poiché dalle immagini si nota come l’autore del gol abbia una maglia diversa dal resto della squadra. Il mistero, però, è presto risolto. A siglare la rete del definitivo 1-1 è Jordan Burrow al minuto 93. Il calciatore, per un motivo non precisato, ha indossato una maglia non ufficiale, priva del numero. Chi pensava alla pazza storia di un tifoso che ha fatto invasione e portato un punto alla propria squadra è rimasto deluso. Ma il VIDEO di Jordan Burrow dello York City FC ha fatto il giro del mondo. In basso le immagini del gol.