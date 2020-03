Cicinho racconta: “Quando Beckham mi fece spendere 25 mila euro. Salgado non mi salutava mai”

Cicinho si racconta. L’ex terzino di Roma e Real Madrid ha parlato a ‘Marca’ di alcune sue avventure del passato con alcuni compagni blancos. Tra tutti, chiamati in causa Beckham e Salgado.

“Una volta sono andato a fare shopping con Beckham e non la ricordo certo come un’esperienza felice. Ho comprato tre cose: una maglietta, una giacca e un giubbotto. Vado dalla commessa per pagare e lei mi fa ‘sono 25mila euro‘. E io ho pensato ‘c***o, la giacca me la metterò al massimo due o tre volte in vita mia!'”.

“Quando Roberto Carlos se n’è andato, il titolare ero io. Ramos era centrale e a volte giocava terzino e Salgado era la terza opzione. E poi Casillas gli ha ceduto il posto da vice-capitano così che potesse giocare. Salgado salutava tutti nello spogliatoio, ma quando toccava a me mi ignorava. E io a quel punto facevo sempre finta di allacciarmi gli scarpini”.