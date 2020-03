Cionek, da calciatore ad eroe: il difensore della Spal rincorre e cattura un ladro

Spesso i calciatori vengono definiti, dai propri beniamini, degli eroi. Per quello che fanno in campo. Ma si può essere eroi anche fuori dal rettangolo verde. Thiago Cionek è uno di questi. Il difensore della Spal, infatti, si è reso protagonista di un gesto molto importante. Ha individuato, rincorso e catturato un ladro che aveva provato a rapinare un tabacchino del centro di Ferrara.

E il sindaco Fabbri lo ha ringraziato: “Dopo aver appreso la notizia dell’inseguimento – ha detto – ho contattato telefonicamente Thiago Cionek per ringraziarlo. Voglio farlo ora pubblicamente. Il suo è stato un gesto di grande generosità e altruismo che diventa davvero speciale in questo momento difficile. Intervenire davanti ad un furto e fermare un ladro senza timore, rincorrendolo in mezzo alla strada, significa essere attenti e presenti e voler bene alla città. In questi giorni complicati in cui dobbiamo stare distanti uno dall’altro anche grazie a questa azione ci sentiamo tutti più uniti”.