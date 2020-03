Clamoroso Juve-Inter, Marotta fa saltare tutto: “contrari al 9 marzo”

E’ sempre più caos sul recupero delle partite del campionato di Serie A rinviate per l’emergenza Coronavirus. Nella serata di ieri era stata raggiunta l’intesa Lega-Figc per disputare tutto nel prossimo weekend e Juventus-Inter prevista per lunedì 9 marzo. Marotta però rischia di far saltare tutto: “Noi a questa scelta siamo contrari: resta tutto come prima”, ha dichiarato il dirigente nerazzurro ai microfoni di Rai Sport. Ieri aveva lasciato la porta aperta a questa soluzione: “Ho appreso di questa ipotesi dai media, sarebbe di buon senso. Prima però voglio vedere in assemblea mercoledì anche le altre due ipotesi che si faranno”. Poi qualcosa è cambiato nelle ultime ore, prima il pesantissimo messaggio del presidente Zhang contro la Lega, adesso questa dura presa di posizione.