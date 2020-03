Coppa Italia, Napoli-Inter: arriva la decisione, salta anche la sfida del San Paolo

E’ sempre più emergenza Coronavirus anche nel calcio italiano, che sta condizionando pesantemente il mondo del pallone. Dopo Juventus-Milan si è deciso di non disputare nemmeno la seconda semifinale di Coppa Italia, quella tra Napoli e Inter. E’ quanto filtra da fonti del Governo. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, ieri sera è arrivato l’ok di Aurelio De Laurentiis alla proposta di calendario formulata dalla Lega Calcio. Nel pomeriggio il numero uno degli azzurri aveva lasciato in sospeso il suo parere, poi comunicato in serata.