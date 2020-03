Coppa Italia, ribaltone Juventus-Milan: arriva la decisione della Lega

Sembravano praticamente certe le porte chiuse per la partita di Coppa Italia tra Juventus e Milan, adesso un nuovo ribaltone. Nel dettaglio la semifinale di ritorno si giocherà a porte aperte, ma con alcune limitazioni. La decisione è arrivata in seguito all’emergenza Coronavirus. Adesso è andata in scena un’assemblea straordinaria dove sono state stabilite le date delle partite rinviate nello scorso weekend, poi si è discusso anche della sfida tra bianconeri e rossoneri. Allo stadio non potranno comunque accedere i residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia, oltre a chi vive in provincia di Savona. La decisione è ormai definitiva e verrà comunicata ufficialmente, il calcio italiano sta provando a tornare alla normalità dopo la tensione degli ultimi giorni.