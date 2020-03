Coronavirus, primi positivi in Premier League: sono 3 calciatori della stessa squadra [NOME e DETTAGLI]

Il Coronavirus colpisce anche la Premier League. Primi casi positivi anche nel massimo campionato inglese. Si tratta di 3 calciatori del Leicester. A riportare la notizia è stato inizialmente il ‘The Sun’, che non aveva svelato né i nomi dei giocatori e né il club di appartenenza. Il ‘The Guardian’ poco dopo ha confermato, specificando che si tratta di tre giocatori delle Foxes. Anche gli altri giocatori della squadra di Brendan Rodgers, così come tutto lo staff, sono stati sottoposti al tampone. L’esito si conoscerà soltanto nelle prossime ore. A questo punto anche la Premier League va verso lo stop forzato. Queste le parole del manager Brendan Rodgers, twittate dal Leicester: “Abbiamo avuto alcuni giocatori che hanno mostrato sintomi e segni (di Coronavirus). Abbiamo seguito le procedure e (per precauzione) sono stati tenuti lontani dalla squadra”.

Brendan Rodgers: “We’ve had a few players that have shown symptoms and signs (of coronavirus). We’ve followed procedures and (as a precaution) they have been kept away from the squad.” pic.twitter.com/KZDXeRgzhT

— Leicester City (@LCFC) March 12, 2020