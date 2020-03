Coronavirus, 4480 nuovi contagi e 427 decessi: l’Italia diventa il Paese con più morti al mondo

Bilancio pesantissimo oggi in Italia quello del Coronavirus. Il numero totale dei morti supera quello di qualunque altro Paese al mondo. Sono 3.405 i decessi, la Cina è ferma a 3245. Nelle ultime 24 ore si sono sono decedute altre 427 persone. I nuovi casi di contagio accertato sono 4.480 (record giornaliero dall’inizio dell’epidemia) e ci sono stati 415 nuovi guariti. Il totale dei contagiati sale a 41.035 contagiati. Le persone attualmente ammalate sono 33.190, così suddivise: 15.757 ricoverate in ospedale, 2.498 ricoverate in terapia intensiva, 14.935 in isolamento domiciliare.