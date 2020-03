Coronavirus, Agnelli: “prima di tutto la salute”, poi svela un retroscena su Zhang

“Dobbiamo agire responsabilmente, alle ripercussioni economiche penseremo in un secondo momento”. Sono le dichiarazioni di Andrea Agnelli sulla decisione del governo italiano di far disputare a porte chiuse le partite del campionato per il prossimo mese. “La posizione della Juventus e’ sempre stata quella di tutelare in prima battuta le comunita’, perche’ il calcio ha un enorme impatto sociale – le parole del presidente bianconero, intervenuto oggi a Londra al FT Business of Football Summit -. E’ giusto che siano state le autorita’ a decidere come affrontare questa epidemia. Fa parte delle loro responsabilita’ ed e’ stato fatto con normative”.

Agnelli ha anche rivelato di essersi confrontato di recente anche con il presidente dell’Inter Steven Zhang. “Due settimane abbiamo cenato assieme e avevamo lungamente discusso dell’epidemia in corso, in Cina e non solo. Lo stimo molto, e so che anche per lui la priorita’ e’ la tutela della salute pubblica. Non spetta ai club assumere determinare iniziative, noi dobbiamo rispettare le leggi“. Sui danni economici al calcio italiano. “In questo momento dobbiamo tutti concentrarci su questa emergenza, fare in modo che venga contenuta ed eventualmente risolta. Tutte le aziende verranno colpite, direttamente o indirettamente, da questa crisi. Voglio guardare questa situazione con realismo, e dunque mettere in atto ogni misura necessaria per combattere il virus. Ma anche con ottimismo, perche’ una soluzione si trovera'”.