“Il campionato va finito per garantire la regolarità. Sento tanti discorsi, ma la cosa più limpida e giusta è tornare a giocare. Nessuno deve subire danni”. Queste le parole di Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, nelle ultime ore. Frasi che non sono andate giù a Demetrio Albertini, almeno stando a quanto scritto in un post su Instagram: “L’ignoranza sceglie sempre le parole sbagliate”, il commento dell’ex centrocampista, a corredo delle frasi.