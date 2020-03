Coronavirus, l’allarme di Albertini: “ho amici di 20 anni all’ospedale”

Arrivano nuove reazioni sull’emergenza Coronavirus che ha colpito anche l’Italia. Sono state prese delle misure negli ultimi giorni, le valutazioni verranno effettuate nelle prossime settimane. Ha parlato della situazione Demetrio Albertini, l’ex centrocampista del Milan ha affrontato l’argomento in un’intervista al Mundo Deportivo.

“Nonostante la maggior parte dei pazienti siano anziani ho anche amici di 20 e 40 anni che sono in ospedale per il Coronavirus. Non si tratta di esser un supereroe, ma di essere responsabile e chiudersi in casa. Sono 15-20 giorni di reclusione per poter recuperare la libertà. Non è uno scherzo, tutti devono essere chiusi in casa. È responsabilità del Governo ma anche di uno di noi”.