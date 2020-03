Coronavirus, allarme Fiorentina: “ricovero in ospedale con sintomi da contagio”

E’ sempre più emergenza Coronavirus. In Serie A la squadra che ha fatto registrare più casi è la Sampdoria, ma sono stati ufficializzati contagi anche per la Juventus e la Fiorentina. Novità proprio sul club viola, e riportate da ‘La Nazione’. Il dottor Luca Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina, è stato ricoverato in ospedale nella serata di ieri dopo aver accusato sintomi riconducibili ad un possibile contagio. I positivi all’interno della squadra sono Vlahovic, Cutrone, Pezzella ed il fisioterapista Stefano Dainelli. Tutti e quattro si trovano in isolamento domiciliare. Adesso questa nuova notizia che riguarda il medico sociale della squadra, che al momento si troverebbe nel reparto di malattie infettive di Careggi.