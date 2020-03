Coronavirus, scatta l’allarme: “Se non si finisce il campionato, metà dei club chiederà il fallimento”

La Ligue 1 è ferma per il Coronavirus, come quasi tutti i campionati d’Europa. Ma in Francia c’è chi si chiede cosa potrebbe accadere in questi mesi di stasi. E’ il presidente del St Etienne a lanciare l’allarme. Bernard Caiazzo, numero uno dei “Les Verds”, ha detto la sua a ‘France Bleur Loire’: “Non possiamo giocare fino a quando la curva dei contagi non si inverte, vale a dire luglio o agosto, nella migliore delle ipotesi a metà giugno. Dobbiamo finire il campionato a tutti i costi: senza aiuti statali, entro sei mesi la metà dei club professionistici chiederà il fallimento. I cinque principali campionati europei hanno già perso quattro miliardi di euro, la Ligue 1 tra i 500 e i 600 milioni di euro”.