Coronavirus, l’allenatore italiano: “non rompete i coglio**, si lamentano che non possono andare a correre”

“Ma io dico, gli operatori sanitari si sacrificano per noi, la gente sta morendo, gli ospedali al collasso, molti obbligati a lavorare, e leggo che il problema di tanta gente e’ se si può andare a correre. Ma non rompete i coglioni e state a casa!! Solo questo ci chiedono”. E’ questo il tweet pubblicato dall’allenatore Massimo Oddo, il tecnico ha commentato con parole forti l’emergenza Coronavirus. Nel mirino sono finiti i runner, che si sono lamentati di non poter andare a correre dopo il provvedimento che ha obbligato la popolazione a non muoversi da casa.