Coronavirus – Altri 36 morti in Italia, ospedali della Lombardia al collasso: i dati aggiornati

Altre 36 persone morte oggi in Italia per il Coronavirus. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale a 233. Il numero dei guariti è salito a 589 mentre quello dei contagiati è di 5.883: un dato che vede l’Italia sempre più vicina alla Corea del Sud, dove negli ultimi giorni il numero dei contagi sta diminuendo. Ad aggiornare i dati è stato il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa giornaliera. In questo momento in Italia ci sono 5.061 persone ammalate: di queste 567 sono ricoverate in terapia intensiva, altre 2.651 sono ricoverate in ospedale e 1.843 sono in isolamento domiciliare. La situazione ospedaliera in Lombardia è al collasso. Alcuni pazienti che si trovano in terapia intensiva verranno spostati dalla Lombardia ad altre Regioni vicine.