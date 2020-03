Coronavirus, Andrea Agnelli: “sono in isolamento” [VIDEO]

Non si ferma l’emergenza Coronavirus, sono emersi due nuovi casi nel calcio italiano: si tratta del difensore Rugani e dell’attaccante Gabbiadini. Tutta la Juventus è in isolamento, a partire dallo staff fino ai calciatori. Stessa decisione anche per il presidente Andrea Agnelli, la comunicazione è arrivata direttamente dal numero uno bianconero attraverso un video.

“In un momento di emergenza sanitaria come questo anche noi, come Juventus, vogliamo dare il nostro contributo. Innanzitutto rispettando le regole e chiedendo a tutti quanti di fare lo stesso. Restate a casa. Anche io, da ieri sera, sto osservando un periodo di isolamento volontario, ma dobbiamo e vogliamo fare di più. Ed è per questo che con i nostri ragazzi, abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere il nostro personale sanitario, sul nostro territorio, di Torino e del Piemonte. Chiediamo anche a voi di contribuire. In questa difficile fase, pur essendo distanti, restiamo uniti e tutti quanti, insieme, usciremo da questo delicato momento”. In basso il video.