Coronavirus, l’annuncio del Valencia: “contagiato il 35% della squadra”

L’emergenza Coronavirus è sempre più evidente, la situazione peggiora non solo in Italia ma anche in Spagna. Una delle squadre più colpite è sicuramente il Valencia, il club ha comunicato che il 35% della squadra è risultato positivo, senza entrare nel dettaglio dei nomi e del numero complessivo. “Una riprova dell’alta contagiosità del virus – si legge nel comunicato ufficiale – A conferma del fatto che la popolazione deve rimanere in casa e seguire rigorosamente tutte le indicazioni delle autorità sanitarie”.

“Tutti i casi in questione sono asintomatici e si trovano nel proprio domicilio, seguiti dai medici e con misure di isolamento, portando avanti con normalità il piano di lavoro programmato“. Secondo gli spagnoli il contagio sarebbe avvenuto durante la trasferta di San Siro contro l’Atalanta: “Nonostante le rigide misure adottate dal Club dopo aver giocato una partita di UEFA Champions League a Milano il 19 febbraio 2020, un’area che giorni dopo è stata confermata ad alto rischio dalle autorità italiane, allontanando il personale dall’ambiente di lavoro e dal pubblico in generale, gli ultimi risultati mostrano che l’esposizione ha causato circa il 35% dei casi positivi”.