Coronavirus, Antognoni sulle condizioni dei calciatori della Fiorentina: “all’inizio ci siamo preoccupati”

Continuano ad arrivare reazioni dopo l’emergenza Coronavirus, una delle squadre di calcio più colpite è sicuramente la Fiorentina. La situazione è ancora incerta, il club Manager della Fiorentina Antognoni ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

L’ISOLAMENTO – “Sono rimasto a casa. Cerco di tenermi impegnato e nel frattempo ascolto le notizie che arrivano dai telegiornali e dai giornali. È una situazione complicata sicuramente, cerchiamo di seguire le indicazioni che sono state date dalle istituzioni e speriamo di superare presto questa situazione perché vedere e andare a letto la sera con le immagini e le informazioni che si ricevono è una prova difficile per tutti”.

SULLA FIORENTINA – “Ovviamente ci siamo preoccupati e lo saremo ancora finché la situazione non tornerà alla normalità, però devo dire che le notizie che ci sono arrivate da subito sui nostri atleti ci hanno subito rincuorato, oggi stanno tutti bene e questo è quello che conta. I nostri calciatori stanno cercando di superare questo periodo seguendo le indicazioni dello staff medico e quelle, per chi può, dello staff tecnico. I nostri ragazzi sono a casa e stanno seguendo le indicazioni dello staff sanitario. Ovviamente Beppe Iachini e il suo staff tecnico è in continuo contatto con loro, l’obiettivo è cercare di avere calciatori già pronti, sia fisicamente, che mentalmente, quando ripartiremo. Dobbiamo sempre pensare di poter essere in grado di affrontare in ogni momento qualsiasi variazione di programma”.