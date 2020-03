Coronavirus, l’arbitro proviene da Lodi: i calciatori lo fanno sostituire

L’emergenza Coronavirus sta spaventando il mondo, ed anche l’Italia. Aumenta in modo clamoroso il numero dei morti, il calcio ha deciso di giocare la giornata di campionato tra mille polemiche. Nel frattempo si è verificato un episodio nel campionato di Serie C che non fa altro che confermare la paura. Come riporta Corriere.it, un arbitro proveniente da Lodi (centro lombardo della zona rossa) è stato ‘obbligato’ dai calciatori ad essere sostituito. L’episodio si è verificato prima della partita tra Monopoli e Casertana, partita valida per il Girone C ed in programma allo stadio «Vito Simone Veneziani». Al suo posto è stato chiamato Mario Vigile di Cosenza.