Coronavirus, Ashley Young elogia l’Italia: “Nei supermercati niente lotte né scaffali vuoti”

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in subbuglio l’Italia. Ma in questo periodo difficile c’è anche chi elogia il nostro Paese. Si tratta dell’esterno inglese dell’Inter Ashley Young che, attraverso diversi tweet, ha voluto mettere in risalto il comportamento degli italiani nei supermercati: “Volevo condividere i miei pensieri dato che attualmente vivo in Italia, l’epicentro del virus. Realisticamente un supermercato è ora il rischio principale dove si può diffondere questo virus e persino di essere contagiati”.

“In Italia quando si va lì c’è una calma sorprendente…. niente lotte per il cibo, niente scaffali vuoti e nessuna lite col personale su limitazioni o altro! E in quasi tutti i casi di solito è solo una persona che fa acquisti per una famiglia! I supermercati hanno limitato il numero di persone che entrano, quindi non è mai troppo affollato!”.

“Questo è ciò che stiamo facendo qui, non è una reazione eccessiva, bisogna stare al sicuro. E anche gli altri dovrebbero farlo. Non è orribile, è un modo per mantenere le distanze e aiutare a salvare vite”.

‼ Don’t unpack your shopping right on top of somebody else’s, make a gap between theirs and yours so none of your shopping touches theirs. Here we can’t put our groceries on the belt until the person in front has finished paying. — Ashley Young (@youngy18) March 24, 2020

‼ This may sound harsh but treat everybody that’s not in your household as if they have the virus, you just don’t know!!! — Ashley Young (@youngy18) March 24, 2020