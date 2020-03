Coronavirus, l’Atalanta dedica la vittoria alla città: “Bergamo, è per te. Non mollare”

L’Atalanta vola ai quarti di Champions League. Valencia battuto anche al ritorno in Spagna per 3-4. Protagonista assoluto della serata è Josip Ilicic, autore di tutte le marcature orobiche. Una favola, una luce in un momento buio e triste per tutta l’Italia. Il Coronavirus sta colpendo il nostro Paese ed in particolar modo la Lombardia. Per questo, alla fine della partita, i calciatori dell’Atalanta hanno esposto a favore di telecamera una maglietta con una dedica speciale alla città di Bergamo, regalando un momento di gioia ai tanti tifosi bergamaschi e non solo davanti alle tv: “Bergamo, è per te. Mola mia” (cioè non mollare). Un gesto molto significativo e un messaggio di speranza. In basso la FOTO.