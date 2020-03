Coronavirus, Atalanta in isolamento: calciatori controllati, ma nessun allarmismo [DETTAGLI]

Atalanta in isolamento per il Coronavirus. Il provvedimento si è reso necessario dopo la notizia della positività di alcuni tesserati del Valencia, avversaria della squadra bergamasca in Champions League. Nessuna misura straordinaria, solo il rispetto rigido delle regole. Nessun allarmismo in casa Atalanta. Il club orobico, subito dopo il rientro dalla trasferta spagnola di martedì scorso, ha imposto a tutti i suoi tesserati un periodo di 7/10 giorni almeno di isolamento totale. C’è l’obbligo di non assentarsi da casa, neppure per fare la spesa. La situazione è monitorata giorno per giorno dallo staff sanitario e non si è per ora provveduto a effettuare alcun tampone. Solo qualora si presentassero sintomi evidenti verranno svolti gli accertamenti del caso.