Coronavirus, aumentano ancora contagiati e morti: i dati di oggi sono allarmanti

Si aggrava l’emergenza Coronavirus in Italia. I dati evidenziati dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa sono drammatici. Aumentano ancora contagiati e morti. Oggi sono morte altre 49 persone, per un totale di morti di 197 dall’inizio dell’epidemia. Sempre oggi sono guarite altre 109 persone, per un totale di 523 guariti. Il numero complessivo dei contagiati è di 4.636, di cui 3.916 attualmente ammalati: tra questi, 2.394 sono ricoverati in ospedale, 462 sono ricoverati in terapia intensiva, in gravi condizioni, e 1.060 sono in isolamento domiciliare. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro ha spiegato che “le persone decedute in Italia sono fragili, anziani, in grande prevalenza (72%) uomini, con almeno due patologie cronico-degenerative come diabete o malattie cardiovascolari, e l’età media delle vittime è di 81 anni”. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) “Non ci sono segnali che il virus del Covid-19 sparisca con il caldo“.