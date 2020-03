Coronavirus, l’avvocato: “con una normativa scudetto alla Juventus”

In attesa di notizie sull’andamento del Coronavirus, continuano a circolare ipotesi sulla ripresa dei campionati o eventualmente sulla sospensione definitiva. Quest’ultima soluzione non deve essere del tutto esclusa, molto dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia. Ha parlato della situazione l’avvocato Grassani, si è affrontato anche l’argomento del taglio degli stipendi in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’.

L’ASSEGNAZIONE DELLO SCUDETTO – “Non esistono normative o regolamenti in materia che ci consentano di rispondere con certezza nero o bianco. Dico solo che, se un campionato non si conclude, può essere annullato, e, se viene annullato, non ci sono titoli sportivi da assegnare. Invece, se viene ritenuto validamente concluso ad una determinata giornata, vale la classifica sino a quel momento maturata”.

IL TAGLIO DEGLI STIPENDI – “Il taglio è nella legge. Se tutte le attività sono state interrotte per provvedimento dell’autorità statuale, non vedo come un club possa essere tenuto a corrispondere l’intero emolumento ad un atleta che non si sia allenato, non sia andato in ritiro, non abbia giocato gare ufficiali, non abbia seguito riunione tecniche. Si tratta del classico esempio di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Per risolvere questo problema, che poi problema non è, basta davvero un tavolo, un foglio di carta ed una penna. Una mano firma ma rappresenta tutti. Chi ama il calcio sa cosa scriverci sopra”.