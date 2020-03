“La partita non è in pericolo e non c’è alcun rischio che si possa giocare a porte chiuse. Abbiamo deciso di chiudere gli stadi solo per le gare che prevedono l’arrivo di persone dalle zone a rischio ma non è questo il caso. Barcellona-Napoli può essere disputata regolarmente, visto che a oggi Napoli non fa parte della zona a rischio, come invece il nord Italia”. Sono le parole del ministro della salute spagnolo Salvador Illa, intervistato dall’emittente Rac1.