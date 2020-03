Coronavirus, attaccante fermato dalla Polizia: ha violato l’isolamento [NOME e DETTAGLI]

In molti (forse in troppi) non riescono a capire l’importanza dell’isolamento per sconfiggere l’emergenza Coronavirus. La situazione è difficile e serve l’aiuto di tutti per uscirne al più presto. Si è verificato un altro episodio e che riguarda il mondo del calcio. L’attaccante dell’Everton Baye Oumar Niasse è stato fermato dalla polizia britannica per non aver rispettato il lockdown imposto, il calciatore senegalese è stato pizzicato all’interno della sua macchina mentre guidava senza cintura di sicurezza, in compagnia di un amico e di due ragazze. Come riporta il ‘The Sun’ il giocatore è stato richiamato dalla polizia e poi lasciato andare.