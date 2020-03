Coronavirus, il bilancio odierno: 2116 contagiati in più, 250 decessi

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa, ha aggiornato i dati sul Coronavirus in Italia. I nuovi contagi sono 2116, i guariti 181 in più rispetto a ieri. Purtroppo aumentano anche i morti, +250. “Le persone positive al Coronavirus sono 14.955, 2.116 in più di ieri. Il numero complessivo dei contagiati, comprese i deceduti e i guariti, ha raggiunto le 17.660 unità“. Delle 14955 persone contagiate dal Coronavirus, 7426 sono ricoverati con sintomi, 6201 si trovano in isolamento domiciliare e 1328 in terapia intensiva.