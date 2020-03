Coronavirus, il bilancio di oggi: 2795 nuovi contagiati, 175 morti

Non dà tregua l’epidemia da Coronavirus in Italia. Il bilancio si aggrava ogni giorno: oggi sono morte altre 175 persone, il numero complessivo delle vittime è arrivato a 1.441. Ci sono stati anche 527 guariti, con un totale dei guariti che sale a 1.966. I nuovi contagiati accertati sono invece 2.795: sale a 21.157 il numero delle persone colpite dal virus in Italia. Le persone attualmente ammalate sono 17.750, di cui 1.518 ricoverate in terapia intensiva, altre 8.372 ricoverate nei reparti di malattie infettive degli ospedali e 7.860 in isolamento domiciliare. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa alla Protezione Civile.