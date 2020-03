Coronavirus, il bilancio di oggi in Italia: tutti i dati aggiornati

Consueta conferenza stampa alla Protezione Civile per il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli che, tornato al suo ruolo dopo la febbre degli ultimi giorni, esordisce così: “Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e di pronta guarigione”. Poi si è passati all’aggiornamento dei numeri relativi al Coronavirus. Calano i casi in Lombardia, numero dei nuovi contagiati in linea con quelli degli ultimi giorni: “Sale a 10.023 il numero di vittime a causa del Covid-19. 889 decessi in più rispetto a ieri, un numero tra i più alti, ma in calo rispetto alla rilevazione di ieri. Oggi si registra il record di persone guarite, 1.434, che portano ad un totale di 12.384 in tutta Italia. Sono 92.472 i casi totali di Coronavirus in Italia, 5.974 da ieri“.